財報顯示，特斯拉首季營收年減9％至213億美元，不如市場預期的221.5億美元。此為2012年以來最大跌幅，也是2020年第二季疫情中斷業務以來營收首度下滑。上季淨利砍半至11.3億美元，經調整後每股盈餘為0.45美元，低於分析師預估的0.51美元。上季營業獲利率大幅縮減，從去年同期的11.4％降至5.5％。

馬斯克周二宣布，該公司最快將於2024年底或2025年初推出新的平價車款，時程較原先承諾的2025年下半年提前不少。