財報顯示，特斯拉首季營收年減9％至213億美元，不如市場預期的221.5億美元。此為2012年以來最大跌幅，也是2020年第二季疫情中斷業務以來營收首度下滑。上季淨利砍半至11.3億美元，經調整後每股盈餘為0.45美元，低於分析師預估的0.51美元。上季營業獲利率大幅縮減，從去年同期的11.4％降至5.5％。
馬斯克周二宣布，該公司最快將於2024年底或2025年初推出新的平價車款，時程較原先承諾的2025年下半年提前不少。
電動車巨擘特斯拉（Tesla）23日美股盤後公布首季財報不如市場預期，上季營收為四年來首見衰退。但執行長馬斯克在財報發表會上強調該公司在自駕車等領域的努力，包括新的平價車款將提前推出，試圖轉移投資人對於業績疲弱的注意力。
財報顯示，特斯拉首季營收年減9％至213億美元，不如市場預期的221.5億美元。此為2012年以來最大跌幅，也是2020年第二季疫情中斷業務以來營收首度下滑。上季淨利砍半至11.3億美元，經調整後每股盈餘為0.45美元，低於分析師預估的0.51美元。上季營業獲利率大幅縮減，從去年同期的11.4％降至5.5％。
馬斯克周二宣布，該公司最快將於2024年底或2025年初推出新的平價車款，時程較原先承諾的2025年下半年提前不少。
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