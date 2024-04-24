美式賣場好市多時常販售各種東西，滿足會員們的生活需求。一位網友近日在好市多發現一款M牌折疊式露營推車，大讚這款推車比一般嬰兒車還要實用，可以一次滿足載小孩、載貨的需求，貼文曝光後引發熱議，許多家長紛紛坦言，這款推車不論是載小孩、載寵物都相當方便，且承重、價格數字都很漂亮。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「據說這款比嬰兒車還實用，性價比高，帶小屁孩、放東西，一次滿足」，附圖則是賣場的M牌折疊式露營推車。

根據好市多標示，M牌折疊式露營推車重量11公斤、最大承重量為136公斤，手把離地高108公分，特色包括不需組裝、折疊容易、把手附有鎖定裝置、加寬車輪設計容易載物移動、附防止物品掉落的專用固定網、煞車輪等。

對此，許多人紛紛回應，「越來越多人用這個…」、「路上超多，我家停車場鄰居都停這台」、「不是載龜就是載小孩，多用處，很方便」、「不是好市多買的，但我覺得很必備！我家出門就是最小隻的屁孩跟寵物放進去，而且我還買加長型＋頂棚、有煞車、附置物籃，前可拉後可推，好市多的對我們來說太小台了」、「很好用，行走大甲媽必備推車」、「超好用，機場直接托運到德國去，載2個小孩又可以放一些東西，國外路平更好拉」。