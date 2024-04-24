有乩童疑太子爺上身，蒙眼騎車載信徒，兩人未戴安全帽在路上來回狂飆。（翻攝自黑色豪門企業）

上月底才發生有乩童蒙眼開車，不料，近日台中霧峰又有乩童蒙眼騎車載信徒，兩人未戴安全帽，在道路上來回狂飆，還不忘看有無來車，誇張的行為也被警方盯上，警方表示，雖無接獲民眾報案、檢舉，但已掌握特定對象，將通知到案說明。

「黑色豪門企業」PO出一段影片，一名藍衣服短褲的乩童，坐在1輛機車上，鏡頭一轉，這名乩童疑似太子爺上身，用紅布條蒙眼，並且吆喝信徒上車，一旁的民眾看得也樂歪，下秒，就見乩童左手持令旗，右手催著油門，兩人未帶安全帽，便騎著機車離開。

當乩童騎著機車從斜坡滑下一旁車道時，不僅煞車慢速滑下去，還會往左看是否有來車，接著一個右彎閃過一旁臨停車輛，便往道路狂奔而去，沒多久又看著兩人在車道上，不僅跨越雙黃線逆向飆速，最後，便看見乩童要騎回來前，還看對向是否有來車，才跨越雙黃線，騎上坡道並停車。

此影片也引警方注意，並指出雖未接獲民眾報案、檢舉，但影片中駕駛人明顯違法，涉犯《刑法》第185條公共危險，以及違反《道路交通管理處罰條例》第43條，駕駛人以危險方式駕車，可處6000元以上3萬6000元以下，吊扣牌照6個月，另外，未戴安全帽與逆向，違反第31條第6項未戴安全帽可處500元，與違反第45條1項3款不依規定駛入來車道，可處600元以上1800元以下罰緩；警方也掌握到特定對象，將通知行為人到案說明。

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