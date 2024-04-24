不少友情甚至戀情都是在網路上發展的。就有一名男網友鼓起勇氣約女網友見面請吃飯，沒想到對方一吃就破千元，嚇得他找藉口中離，並且封鎖女方，但卻遭網友公幹，認為對方都表明可以AA，大罵原PO打腫臉充胖子。

男網友在匿名公社發文「第一次約網友吃飯就被嚇死」，他約了女網友見面，並且請吃爭鮮迴轉壽司，沒想到對方直接「掃台」，吃了超過1000元的餐點，讓原PO傻眼「怎麼有女的能吃爭鮮吃破千？是牛嗎？胃口這麼大是不會吃點東西再出門嗎」，雖然對方表明可以AA，但自己已經說要請客，礙於面子不好意思反悔，只好硬著頭皮付錢，原本兩人事後還要去逛街，但他已經被嚇到，找了藉口就趕緊離開，隨即封鎖對方。

原PO說呼籲男性網友，對沒分寸的女生，就算再漂亮也不要手軟，否則就算月入十萬照樣被吃垮。

然而文章發出後，底下網友一面倒砲轟，認為女方都表明願意AA，是原PO死要面子：「人家都說可以AA，你自己不要的」、「爭鮮破千有很難嗎」、「打腫臉充胖子還好意思」、「這男人真的不行」、「沒那個屁股就不要吃瀉藥」、「女生漂亮還願意AA，怎麼看都超優的」、「有問題的是你」、「請吃飯還怕人吃，1000多就哀哀叫，一點擔當都沒有」、「其實你不用特地封鎖人，因為對方也不會再連絡你了」。