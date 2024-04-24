屏東縣萬丹鄉24日下午發生酒駕追撞死亡車禍，騎機車停等紅燈的7旬婦無辜受波及，送醫後不治，酒駕楊男酒測值達0.67，訊後將依公共危險罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣萬丹鄉24日下午發生酒駕追撞死亡車禍，騎機車停等紅燈的7旬婦無辜受波及，送醫後不治，酒駕楊男酒測值達0.67，訊後將依公共危險罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

據屏東縣警察局統計，萬丹鄉今年1至3月已發生9件死亡車禍，為此，警方日前展開交通大執法，不料，24日下午又發生死亡車禍，41歲楊男酒駕行經萬順路二段與南北路一段路口時，先後追撞停等紅燈的5輛汽機車，當中騎機車的7旬婦送醫不治，楊男酒測值達0.67，訊後將依公共危險罪嫌送辦。

屏東警分局調查，24日下午5時許，楊男酒駕開車載2人沿萬丹鄉萬順路二段外側快車道由東往西直駛行經南北路一段路口時，先後追撞前方停等的5輛汽機車，楊男先追撞前方1輛小客車後，導致該小客車又追撞另2輛小客車，同時間楊男又撞上2輛機車，當中騎機車的7旬婦送醫不治。

警方說，該起車禍一共造成1死5傷，7旬婦送醫後傷重不治，楊男與其車上2名乘客以及另名機車騎士、汽車駕駛等5人受有輕傷，而楊男酒測後，發現酒測值達0.67，詳細事故原因將持續調查釐清。

警方強調，分局每月都有規畫取締酒駕路檢專案勤務，今年至今共取締酒後駕車130件，警方會持續執行酒駕零容忍政策，加強取締酒後駕車，酒駕害人害已，呼籲民眾勿存僥倖之心。

據了解，無辜受波及慘死的陳黃姓老婦，家住車禍現場附近，家屬對此難以接受，悲慟不已。