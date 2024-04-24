儘管房價持續飆漲，但房市的討論度依然相當高，甚至有不少人都在積極買房，讓一名網友感嘆過去出門看房子，代銷後續都會持續關心有無購買意願，但如今看房完全不是這麼一回事，連砍價都像是錯事一樣，引起討論。

鄉民「bmwg8」昨（23）日在PTT房屋板表示，自己約在5年前左右開始看房子，當時如果價格沒有談滿意，代銷通常都會再打電話詢問，記得某次前往竹北看一坪22萬的建案，對方還派專車從接待中心把人送去基地看實品屋，甚至追蹤多少錢有購買意願，但近日去淡海看房，沒談成代銷也不管，「砍價好像是我做錯事一樣，現在買房子是史上最卑微的時刻嗎？」

不少人看完後紛紛喊「是，而且一直到明年中都是這樣，別忘了電價和3000億台商資金都沒還反應」、「現在又不缺買方」、「買房還當自己是大爺喔」、「股市崩到萬二不是不可能，但房價大幅回檔比股市崩到萬二還難」、「5年前22萬怎麼不秒殺」、「沒辦法，現在就是賣方市場，買房都要用搶的」、「現在打電話給客人會被覺得是騷擾，人家也很難做」。

不過有人認為，對於買房不砍價的人來說，現在其實相對公平，因為過去買房還需要擔心會不會買得比別人貴，「這種銷售環境我是覺得比較正常的，以前銷售都是拿貴的去貼補買得便宜的」，其他人也說「沒有議價過程不用演戲，大家都輕鬆」、「很實在，我也喜歡這種不用爾虞我詐」、「不二價+1，真的很不愛殺價」。