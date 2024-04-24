4月台灣已經發生超過1200起地震，不少民眾抱怨國家級警報靜悄悄，各類地震APP下載數也暴增，其中一款由高三生開發的「台灣地震速報」近兩周下載次數已破百萬，另一款「DPIP 災害天氣與地震速報」，同樣也是高三生開發，不僅全台有130個測站，還與氣象署簽約合作。

根據《ET新聞雲》報導，開發這款「DPIP 災害天氣與地震速報」APP的為桃園復旦高三生林睿的研究團隊，在全台設有130多個地震測站，並與氣象署簽約，取得地震資訊。

林睿說，研發契機在於造成雲門翠堤大樓倒塌的2018年0206花蓮大地震，當時他僅是小六生，但地震畫面與災情在他腦海揮之不去，因而對地球科學產生濃厚興趣，開始研究相關資訊，並與10多名志同道合的朋友組成團隊，設置地震測站著手研發APP。目前全台有136個測站，花蓮佔了13個，地震發生當下就會立即回報，讓民眾多出5至10秒準備時間。

不過不少用戶抱怨APP最近實在太吵，對此林睿直言這次地震屬於極端情形，次數實在多到異常，團隊會在這周開會，針對APP做出調整。