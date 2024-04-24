隨著母親節的腳步接近，台中糕餅名店「不二糕餅」再推獨家研發、母親節限定新品「伴半餅禮盒組」，將傳統素滷肉大餅改良以綠豆椪呈現，搭配母親節「媽的人生時光機」主題，以手繪插畫設計推出專屬限定禮盒組，搶攻母親節送禮商機。

此外，睽違一年，不二糕餅4／26-5／12在高雄漢神巨蛋設立快閃櫃，除了經典大人氣蛋黃酥，獨創美味檸月酥、茶鳳黃、「最強秒殺台式馬卡龍」福令卡、以及母親節限定新品「伴半餅禮盒組」，均同步在漢神巨蛋快閃櫃販售！

跟著蔬食時代，不二糕餅以健康、低碳飲食為出發點，將傳統素滷肉大餅改良，餡料除了手炒香菇與金針菇，還加入植物肉。此外，更將傳統大餅創新以綠豆椪呈現，除了方便品嚐，適中大小，也能即時吃完不浪費食材，讓懷舊好味融和健康與環保，走入蔬食時尚新潮流！

搭配母親節「媽的人生時光機」主題，「伴半餅」蓋上象徵生命與健康的「五芒星」，如同寶寶的肚臍，代表媽媽與孩子情感親密連結；也如同指南針上的指針，是彼此人生道路最重要的方向指引。

專屬限定禮盒設計以手繪插畫，描繪媽媽與孩子搭上伴半餅時空飛船在各個星球中探索，讓孩子上半人生，與媽媽的過半人生，成為彼此最棒的人生旅伴！