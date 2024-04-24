知名政論節目主持人劉寶傑日前在《關鍵時刻》的內容被網友抓出錯誤，只見節目圖示中將日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三的照片，誤植成日本知名諧星主持人有吉弘行，出錯畫面被網友們瘋傳，甚至連有吉弘行本人都知道了，他也在社群上回應這次烏龍事件，日本網友對於這場誤會也感到哭笑不得。

有網友發現，節目《關鍵時刻》在談論423餘震話題時，日本地震專家笠原順三的人物照片放成知名諧星主持人有吉弘行，節目方發現後緊急用馬賽克遮住，但還是被網友們備份，紛紛留言：「笑死，日本諧星藝人，變成了地震教授了」、「這錯誤也太大了吧」、「來朝聖有吉教授」、「到底是誰植錯照片做點功課好嗎？超級不專業」。

雖然緊急處理了，但這樣的錯誤還是傳到日本去，被搞錯的主持人有吉弘行就在X上分享烏龍圖片，並寫下：「在台灣新聞節目中被誤認為是東京大學教授的那個人。嗯，沒關係。」荒謬事件讓大批日本網友笑翻：「有吉先生正式承認？」、「絕對是有吉」、「不知不覺間，你就進入東京大學了？」、「我笑了哈哈」、「為什麼會發生這樣的事情，哈哈」、「太搞笑了」、「或許和教授長得一樣？」、「東京大學教授、紅白主持人、毒舌之王」。