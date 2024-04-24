美股科技大廠財報進入本周最高潮，Meta財報24日即將揭曉，市場預期在AI及廣告業務表現良好帶動下有望繳出亮眼成績單，帶動其股價搶先上漲逾1％，美股四大指數開盤漲跌互見，由科技類股領漲，台指期夜盤則在早盤狂漲490點後、小幅回檔修正86點，暫報20,086點，仍守穩2萬點大關。

科技巨頭本周重量級財報準備揭曉，Meta、Google、微軟將接力登場，美股24日以科技族群表現較為搶眼，那斯達克指數大漲逾百點，費半指數更是飆漲超過2％，朝上檔月線發起挑戰，輝達（NVIDIA）、台積電ADR、AMD同步走揚。

而期交所內商品也普遍拉回，小臺指期下跌105點、電子期貨下跌4.05點、小電子期下跌3.8點，半導體30期貨則是小跌5點；台積電期貨夜盤則是多空拉鋸，維持在平盤附近震盪，市場持續靜待美股科技廠財報表現。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見，美國道瓊期貨、美國標普500期貨下跌100點及1.75點，美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨則是上漲43點37.5點，英國富時100期貨下跌14點；商品期貨方面，則出現大幅回檔態勢，黃金US期下跌7.8點、台幣黃金期上漲24點、布蘭特原油期貨也小漲2.5點。

永豐期貨表示，台股以跳空實體紅K完全收復19日黑K跌幅，並重回2萬點大關，量能方面也補足至4,000億元，後續若能持續補量消化上檔反壓，短線盤勢將有機會化解空方格局。