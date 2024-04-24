台股24日狂漲逾500點，一舉站回2萬點，新台幣因美元指數漲多回落，加上外資匯入，早盤勁揚1角，最高觸及32.484元，終場收在32.528元，以升值6.5分作收，連續二個交易日收高，因市場靜待美國通膨數據公布，交投偏觀望，總成交量縮小至12.57億美元。

美國延後降息、中東情勢緊張等因素，都讓美元指數走強，亞幣趨貶，美銀更發報告指出亞洲貨幣進入混亂時期，對五亞幣看法悲觀，新台幣即是其中之一，原因即外資流出與壽險解除NDF。

壽險業者表示，若以NDF避險，相當於賣美元、買新台幣，當解除避險，就是賣新台幣、買美元，若壽險業大量解除NDF部位，即會讓新台幣匯率承壓，今年前四月新台幣匯率趨貶，各壽險公司為降低避險成本，的確有機動調降NDF部位，加上近期金管會可能同意新的外匯準備金辦法，更讓外銀預期壽險業會大量解除NDF，所以更看貶新台幣。

壽險業者說：「心理因素居多」，實際上外匯準備金方案仍在討論中，各公司也不敢大量解除避險部位，所以未必有美銀看得那麼嚴重。

新台幣匯率本周明顯回穩。匯銀主管指出，雖然中東地緣風險仍有不確定性，但上周恐慌情緒已大致消化，美元指數因而反映回落，仍撐在105.7以上高位，預計在美國PCE數據公佈前，美元仍會在高檔震盪，除非市場有更大題材驅動，否則新台幣短線將先在32.5元關卡徘徊。

市場並且關注日本央行開會，匯銀主管說，近期日圓對美元已直逼155日圓大關，持續刷新歷史新低，日本央行若有實質進場干預，才可能帶動日圓阻貶，也將牽動亞幣走勢。

據央行統計，24日主要亞幣大多續彈，韓元強升0.66％最強，其次為印尼盾反彈0.44％、新台幣升0.2％、星幣升0.14％、人民幣小升0.01％，印尼盾平盤作收，而日圓、馬來幣及菲律賓披索則小貶0.05％～0.15％。