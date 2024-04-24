搶攻母親節送禮商機，台中大遠百「媽咪我愛你」檔期4／24至5／14正式開跑，主打「媽咪馨願日記」，幫媽媽們網羅多項促銷優惠及好禮回饋，祭出百貨服飾累計滿5,000元送500元、保健器材單筆滿5,000元送500元、大家電單筆滿1萬送1,000元；國際精品單筆滿2萬送1,000元、國際精品服飾指定專櫃單筆滿2萬送2,000元。

看準母親節商機，國際精名品進行改裝蛻變新面貌，以義大利傳統匠心工藝設計的Golden goose ，將於5／1盛大開幕，帶來豐富多元的商品；輕奢品牌結合Lifestyle推「輕奢珠寶、趨勢時裝、潮感生活」三大主軸，5／3邀請高爾宣擔任一日店長帶逛，提供客製化的新品展示及小型茶會滿足顧。

VCstyle 獨家快閃櫃4／24亮麗登場，為東方女性量身打造運動服裝，讓媽咪在忙碌工作跟家庭之餘，依舊能達到完美體態。此外，館內戶外用品區及高爾夫區，首度舉辦改裝出清，如山頂鳥、旅行者等品牌全面下殺5折起。

除了推好康促銷、品牌店櫃開幕外，台中大遠百更安排藝術展、時尚秀、舞蹈音樂表演等活動。4／24～5／14舉辦全台獨家文藝復興展，囊括11大品牌（居禮名店、麥森、筌美術、茶工坊、納心、台華窯、大古鑄鐵、法藍瓷、Finara 、WEDGWOOD瓷器、乾唐軒）共同演繹創新瓷繪工藝。

看好輕世代小資女孩市場，5／5舉辦春夏時尚嘉年華，聯合館內三大女裝品牌，還有嶺東科技大學流行設計系學生攜手走秀，展演最新春夏趨勢，帶動館內人氣與買氣。

5／1～5／30邀請緞帶王吉祥物織寶舉辦環繞台灣展，展示許多色彩繽紛的緞帶，揭開台灣傳統產業神秘製程之面紗，一起逛街欣賞緞帶編織的繽紛世界；擄獲全世界的飛天小女警25周年快閃店，5／9盛大登場，將引領粉絲一起回到童年。