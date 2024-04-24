國民黨立委賴士葆呼籲NCC新主委和委員不能繼續舊思維成為政黨打手，首要之務是讓中天新聞台復台。(本報資料照)

國家通訊傳播委員會（NCC）新任正副主委與委員等4名人選曝光，台灣經濟研究院研究四所長劉柏立成為新任主委提名人選，呼聲最高。國民黨立委賴士葆指出，NCC這幾年配合蔡政府的媒體的嗜血掌控，大惡小惡不斷，主委陳耀祥留下的爛攤子無法勝數，新主委和委員不能繼續舊思維成為政黨打手，首要之務尤其是NCC在中天換照案經法院判15敗訴之後，不該繼續浪費納稅人的錢纏鬥上訴，要讓中天復台。

賴士葆在臉書發文指出，蔡政府全面執政8年期間，NCC這個媒體主管單位完全背離獨立機關的精神，成為服務政黨的工具。主委陳耀祥以及政治立場偏綠的委員通力合作打造媒體成為一言堂，道地政府的傳聲筒，綠媒每年承接政府大量的公共工程，互利互惠，絕大多數的媒體已經喪失第四權的功能，不再肩負監督公權力的責任與義務，反而淪為替政府擦脂抹粉的工具。

賴士葆表示，NCC這幾年配合蔡政府的媒體的嗜血掌控，大惡小惡不斷，其中的大惡就是以政府的公權力關掉政治立場與蔡政府不同的中天新聞台。中天不服提起訴訟，最高行政法院都還給中天公道，NCC對中天的不予換照遭法院撤銷，NCC仍繼續上訴，不准中天復台。NCC利用審照權力來箝制媒體，這個權力被私心自用， NCC無法秉公執行公權力，應該修法拿掉這樣的權力，就像給不適任的人握有利器去濫殺無辜一樣。

賴士葆說，作為媒體的監理機關，陳耀祥在NCC留下的爛攤子無法勝數，處理其他新聞台的雙重標準，讓NCC變成極具爭議的機關，其實需要打掉重練，名為獨立機關，實則政府附隨組織。

賴士葆強調，立法院新的民意必須監督新主委和委員不能繼續舊思維，成為政黨的打手來打擊異己，尤其NCC在中天案經法院判15敗訴之後，不該還繼續浪費納稅人的錢纏鬥上訴，堅持不肯讓中天復台。