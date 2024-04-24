新冠肺炎疫情肆虐全世界3年多之後，全球在2023年迎來觀光業大幅復甦的好年頭，不少旅遊熱門大城再度陷入「過度觀光」的折磨。義大利北部以時尚氣息出名的大城市米蘭市府最近重提「午夜禁飲食外帶」法令，藉此壓制當地愈來愈難管控的夜生活，以保障生活環境和諧與居民健康。然而這項立意良善的政令並未獲得一致好評，反對者直言並非治本之道。

綜合英國《衛報》、《獨立報》、「歐洲電視台」（Euro News）、美國有線電視新聞網報導，義大利米蘭市副市長格拉奈利（Marco Granelli）最近提出一項新的法律，全市有12個人口密集的區域的餐飲業者應於周間日凌晨0時30分至清晨6時、周末凌晨1時30分至清晨6時關閉室外區域、停止供應飲食外帶。倘若此令獲准實施，預計今年5月17日至11月4日的觀光旺季期間執行。

披薩、義式冰淇淋（gelato）等深入義大利民間文化的飲食也在禁令之列，米蘭更是冰淇淋百家爭鳴之地。義大利零售商組織「商業聯合會」（Confcommercio）米蘭分會主席巴比耶里（Marco Barbieri）批評此令「違反常識」：「一般義大利家庭夏天晚餐之後會出門散步，買個冰淇淋吃。這是傳統。干預這種文化習性，百姓會不開心的。」再者，夏季炎熱，很多年輕人往往在深夜10時之後才外出吃晚餐。

米蘭是義大利觀光重鎮之一，觀光客到了半夜仍在街頭喧鬧，令當地居民困擾不已。

巴比耶里對於住在喧鬧地帶的居民生活周遭徹夜嘈雜的處境表示同情，但他強調禁止外賣不能解決問題，就算不准大家深夜散步時喝水吃冰淇淋或嚼披薩，人們還是會在外逗留：「一個25歲的人會因為買不到外賣餐飲而在午夜鐘響時回家去嗎？午夜過後有人想吃冰怎麼辦？政府知道自己在做什麼嗎？」他呼籲政府把水、冰淇淋、披薩列為例外品項。

義大利餐飲協會（FIPE）主席史托帕尼（Lino Stoppani）說，夜生活問題確實存在，但這種規定只會傷害商家企業。出身米蘭市的歐洲議會議員薩爾多內（Silvia Sardone）也在社群平台X發文批評這項政策，市長不先考慮緊急安全問題，一頭熱拿冰淇淋開刀。

A #Milano dal prossimo 17 maggio al 4 novembre in dodici zone densamente frequentate nelle ore serali sarà vietato acquistare un buon #gelato o una bottiglietta d'acqua d'asporto dopo la mezzanotte. E i commercianti non ci stanno: il provvedimento è inutile e dannoso.

Invece di… pic.twitter.com/38KycdxD3X — Silvia Sardone (@SardoneSilvia) April 19, 2024

米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）表示，市府接獲好幾百名居民投訴噪音太大聲，害人夜不成眠，「我們不是要改變通則，只是施加極其輕微的限制」，市府必須傾聽所有居民的意見，包括想做生意、為了工作想好好休息的人。

米蘭人對於這項「午夜禁賣令」並不陌生，早在2013年市府就曾提出，當時引發冰淇淋小販群起抗議，遭到居民強烈反對，甚至有人發起「攻佔冰淇淋店」的靜坐行動，媒體冠之以「甜筒之戰」，逼得時任市長只能收回成命，聲稱法令措辭、詮釋有誤，市府無意禁止商家在半夜販售冰淇淋或其他飲食。這回米蘭居民必須在5月初之前提出反對意見、提議修法。

對抗「過度觀光」的行動在義大利其他旅遊重鎮也出現過。中部大城佛羅倫斯去年禁止位於市中心史蹟區域的住房短租業者在Airbnb上架，以改善周遭居民生活品質；房東如果把物業轉為一般租賃，還可享有3年減稅待遇。