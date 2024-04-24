澳洲政府與科技億萬富馬斯克(Elon Musk)正在發生法律戰，政府要求馬斯克的X平台(也就是推特)刪除犯罪的即時影片，但馬斯克只做出小幅度讓步，因為他認為網路自由發表權更重要。

爭議在於本月早先時候，一名16 歲青少年闖入一間東正教教堂，持尖刀刺傷一名牧首，由於這名布道家相當有名，所以他的傳教都是即時直播的，而青少年的暴力行為也被完整的直播出去。

雖然教堂裡的眾人即時制伏了青少年的暴行，牧首雖然受傷所幸沒有生命危險，但是這一段行兇影片就成了遺留問題。

馬斯克與澳洲的爭端源於今年初的教堂刺殺案，由於布道講話全程直播，所以15歲的青少年衝上前行刺，也被完整紀錄。(圖/X)

澳洲當局表示，這段影片不應在全球平台上供公眾觀看，因為它可能被激化埋下惡念的潛在犯罪者，使他們也跟著犯案，所以澳洲的電訊管理單位，要求多數的網路影片平台將其撤下。

電訊單位表示，大多數的平台方都遵守了，但 X平台僅設下區域限制，也就是在IP在澳洲的網友看不到這影片。但是澳洲政府認為這做得遠遠不夠。

澳洲希望 X平台完全刪除它，因為現在的虛擬VPN盛行，要跨過IP管理太容易了。

X平台則表示，如果他們真的照作，這將是對言論自由的侵害。

馬斯克在自己的X帳號上表示：「我們擔心的是，如果國家有權力審查內容，這就是澳洲『電子安全委員』的要求，那麼什麼東西才能阻止國家控制整個網路呢？」

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)對馬斯克的回應非常生氣，他痛斥：「傲慢的億萬富翁，以為自己凌駕於法律之上，但也凌駕於普通禮儀之上」。

馬斯克拒絕刪除，導致澳洲電子安全委員會對 X平台 採取法律行動，每天的違規行為，將開出50萬8千美元的罰款。

星期三，雪梨聯邦法院開庭，X平台的律師霍恩(Marcus Hoyne)明確表示，X平台沒有改變立場，並表示他們會對抗「撈過界的網路管轄權」。

律師表示，他們會提交一份這起暴力事件的受害者，也就是伊曼紐主教(Mar Mari Emmanuel)的意見書，表示他強烈認為應該提這些材料。發生攻擊事件的基督好牧人教會，對律師的說法拒絕發表評論。

雪梨大學數位文化教師葛雷(Joanne Gray)表示，電子安全部門的下架令延伸到澳洲境外的做法，是合理的。她說：「長期以來，網路平台與主政者、公民社會，共同管理網路內容，而馬斯克的立場偏離了這一點。」