日劇大神木村拓哉出道近33年影響力依舊超狂，主演新劇《Believe》中，飾演土木設計師的他，原本風光承接大型建橋工程，卻意外被捲入某事件中。為了宣傳該劇，木村拓哉日前帶著同劇演員齋藤工、竹內涼真，一起上綜藝節目宣傳打片，3人邊品嘗迴轉壽司，邊要齊力猜出該店的人氣商品TOP10，結果節目才播到一半，就吸引大批觀眾湧入店家官網查詢，導致官網因伺服器過載而秀逗，店家就突然透過官方X（前推特）哀號「我們的官網，癱瘓了」。

不只是一般民眾，這次與木村同台飆戲的齋藤工及竹內涼真，私底下其實也是大神的狂粉，齋藤工透露，自己會定期號召同好，一起重溫木村的經典代表作《長假》，認真表示：「如果對木村哥的愛不夠深，我就不會允許對方參加這聚會。」而初次跟木村合作的竹內涼真則害羞坦言，小時候曾特地殺去外景現場偷看木村拍戲，連木村的電影作品也是看了再看：「跟木村哥共事，是我一直以來的心願呢！」如今追星成功，堪稱「迷弟勝利組」，讓粉絲好生羨慕。

《Believe》將從27日起，每週六晚間10點於緯來日本台同步播出。