雙北土地稀缺，小宅雖成主流，但大坪數住宅在市場上仍有其需求。位於北市中山商圈核心的「森仰」，正對萬坪廣闊綠意公園，享有三面臨靜巷的優勢，更是近期北市罕見的大坪數推案，區域結合潮流與人文時尚，成為品味人士聚集之地。

「森仰」為北市罕見大坪數建案，位於中山南西商圈核心區域，並坐落於鬧中取靜的林森、康樂公園首排，開窗可見萬坪綠意，住戶返家可感受城市綠洲帶來的放鬆氛圍；高樓層住戶可遠眺陽明山、台北101大樓風景，具備優異地段條件。

「璞園 森仰」正對萬坪綠意公園，享有三面臨靜巷的優勢。圖為康樂公園（圖/業者提供）

此外，周圍精品商家簇擁，包含新光三越、誠品南西生活百貨等，步行皆可以抵達。其中，心中山線形公園連接著中山至雙連站的步行區，途中的市集、巷弄美食、特色店家，皆讓區域成為北市焦點。

在結構工程方面，因台灣位處環太平洋地震帶，房屋具有抗震、制震結構是不容忽視的問題。璞永建設於「森仰」，導入日本制震第一品牌住友集團的制震壁，不僅減少地震帶來的擺幅，更能提升住宅安全。

此外，「森仰」結構採SC、CFT工法，鋼柱內灌高強度混凝土，不僅提升抗震係數至0.3G，更可達抗六級規模強震，達到小震不壞、大震不倒耐震要求；連續壁則採用100公分厚、深度達地下36米規模，建築穩固安全更上層樓。

璞永建設導入，日本制震第一品牌住友集團的制震壁，強化建築安全。（圖/業者提供）

不僅如此，璞永建設長期與日本工程顧問合作，其超過50年的匠人營造精神，把關每項重要施工環節，並親臨現場進行技術指導；倘若未符合要求，顧問有權利要求重新施工，直至品質完善無缺，除落實第三方監督也貫策「以人為本」理念。

另外，璞永建設參與2024年「台灣住宅建築獎」，並以台北市中山區「貴象」一案，於眾多參賽作品當中脫穎而出，獲得最佳「集合住宅」首獎。其作品透過垂直向的大開口和水平向的半戶外廊道，讓居民在回家的路上與自然環境和諧互動；榮獲此殊榮更代表專家、評審一致肯定公司在房屋美學、建設工法品質上的展現。

「璞園 森仰」主力坪數為105坪、125坪產品，並藉由通透明朗的設計，展現建築美學。（圖/業者提供）

「森仰」延續公司優良傳統，除了在結構安全細心，更致力於美學的展現，因此聘請唐忠漢等設計大師規劃建築美學，透過空間、光影、人文、自然等元素巧妙交織，打造機能與美感兼具的好宅。

「森仰」基地位於台北市中山區靜巷，打造地下6層、地上24層建築；主力坪數則為105坪、125坪產品，每層4戶並配置有4部電梯。另外，隨著電動車需求增加，車位上方也預留充電配線槽，讓有需要住戶能夠自行接線使用，公共設施則多配置於頂樓，條件優勢皆讓建案立於不敗之地。