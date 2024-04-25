常言道：「盛世古董，亂世黃金」！中東局勢升溫，讓金價一度衝上每盎司2431.53美元歷史新高，目前金價仍持續在高檔震盪。被喻為「大陸第一投資天團」的中國大媽們，無疑成了笑得最開心的一群人。2013年逢低搶進300噸黃金的大媽，如果持有至今，中間差價大約賺了720億元人民幣，約新台幣3247億。

金價狂飆「這群人」和好市多賺翻！黃金上看4,000美元 現在買來得及？【中時財知道】EP7

買黃金不僅是中國大媽的專利，從2016年至2021年，大陸Z世代購買黃金的比例，已從16%增長到59%，但對不少要準備結婚的新人來說，非常頭痛。在大陸結婚，普遍都要購買「三金」，也就是金項鍊、金耳環和金戒指。但高漲的金價「勸退」不少想買金飾的新人，有準新郎甚至考慮不買金飾，改用「折現」方式取代。

美國大賣場好市多因金價創新高推升買氣(圖/資料照片)

去年8月開始賣金條的美國大賣場好市多，也因金價創新高推升買氣。好市多為會員提供兩種金條選擇，網路售價都是2千美元，一種是南非藍德精煉廠生產的1盎司大象金條，另一種是1盎司瑞士PAMP財富女神金條。好市多財務長表示，這些金條在上市數小時內就被搶購一空，使得好市多必須限制每名會員只能購買兩條，而且不能退費。富國銀行發表報告，看好好市多每月金條銷售額至少1億美元，最高甚至可達2億美元約64億新台幣。但也有專家認為買好市多黃金可能不是一項好投資，理由是買進的價格會比黃金現貨價更高，以及得自負保管風險。

高盛看好年底金價將升至每盎司2700美元。美銀給出2025年每盎司3000美元目標價。瑞銀指未來2至3年金價可能會達每盎司4000美元。(圖/微博)

過去2個月金價已上漲20%，到底金價最終會漲到多少？高盛看好今年年底，金價將升至每盎司2700美元。美國銀行則認為，一旦美國聯準會落實今年降息，黃金買盤應該會擴大，可能進一步推高金價，因此給出2025年每盎司3000美元目標價。瑞銀則以歷史數據為例，指出黃金價格一旦突破長期低迷狀態，價格將迅速飆漲，未來2至3年金價可能會達每盎司4000美元。

從長期來看，黃金作為避險資產，價值不言而喻。但近期黃金價格已處於歷史高位，現在入手是好時機嗎？大陸專家認為仍須防範風險，如果對影響金價因素不了解的消費者，建議可採分批次的方式買入。