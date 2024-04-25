新潤「士科大院.」入主北市新灣區水岸生活，完整街廓1929坪基地親水地標，限量早鳥方案，三房含車訂簽88萬起。(圖/業者提供)

聯準會FED日前表示，美國經濟強健，通膨回歸目標2%缺乏進展，暗示聯準會短期內不會降息，政策利率將維持在23年高點。和全球景氣連動的台灣也隱然受到資金充沛的通膨壓力，近期房市熱度正反應著消費者今日不買明天更貴的預期心理。回不去的房價主要來自於原物料及人力成本結構的問題，另外則是台商資金回流推波助瀾，加上台灣碳稅首波開徵，建築成本高漲勢必反應在售價，做足功課的置產客往往行動先於政策，意識到通膨風暴不退，將資金停泊在房地產仍然較穩當可靠。

日前剛剛公開的新潤「士科大院.」即率先開出紅盤，新潤興業更推出輕鬆擁有的早鳥方案，訂簽88萬起三房含車即可入主北士科水岸，讓客戶更從容的活用手上資金，因而風靡無數台北菁英家庭，據了解，不只首購客出籠，連三房自住客也同樣被壯闊親水場景所吸引。

基地附近水岸生活現場實景。(圖/業者提供)

北士科因科技大廠陸續進駐，更挾台北市門牌最後一塊重劃區的魅力掀起爭藏風潮，更由於純住宅區僅佔14%不到。軟橋段提前啟動個案陸續完銷，新洲美段以超級水岸優勢，讓首發個案新潤「士科大院.」成為北市新購屋熱點。來到現場的客戶無不臣服於超越大直的新水景，沒有堤防可以直接散步親水的住宅區格外迷人。而且北士科不只有科技業的人口紅利，已動工的金仁寶55層大樓完工後將如北區的台北101，引進時尚、美食、購物等豐富機能，自然休閒及生活便利一舉兩得。

績優上櫃6186企業新潤興業嚴選北士科壯闊美地，一次大規模開發1929坪方正街廓，特別力邀國內外頂尖團隊，豪宅大師呂建勳形塑雙塔地標、世界一流酒店集團設計鼻祖全球精品酒店造局者ＨＢＡ規劃飯店級豐富公設、日商大林組承諾恆久安全的工程品質、新銳景觀巨匠吳書原形塑自然庭園美學，加上進化版的建材，皆是台北市難得一見的頂奢享受。

據了解，兩房仍受首購客或企業二代青睞，三房、三加一房因格局尺度更舒適雍容，也同獲高端自住型客戶喜愛，成為低訂簽、輕鬆置產、高坪效、高品質、高享受首選標的。新潤「士科大院.」北士科國際水岸1929坪水花園地標正式公開已是熱點。26-53坪早鳥方案限期限量。

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