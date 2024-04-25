一名30歲身材肥胖的男子，每晚都得起床如廁6、7 次，覺得才睡著，又要爬起來尿尿，苦不堪言因此就醫，檢查後醫師發現男子睡覺時呼吸中止的次數，每小時高達 100 多次，是常人的幾十倍，建議男子做減重手術，術後男子夜尿次數，隨著體重下降而遞減，後來終於可以一覺到天亮。

外科醫師陳榮堅在臉書粉專PO文指出，上述這名 30 歲男子就診時，體型豐腴、BMI 值 40，差不多是病態性肥胖的程度，他一開始以為男子是要來看減重的，結果不是，男子是為了夜尿的問題來的。

陳榮堅指出，男子稱自己每晚都要起來尿 6、7 次，嚴重影響睡眠品質。一開始去看泌尿科，但檢查攝護腺都沒什麼問題，詳細了解後，他推測男子夜尿的問題，可能是睡眠呼吸中止症造成的。

陳榮堅於是幫男子做呼吸睡眠檢測，發現男子睡眠時呼吸中止的次數，每小時高達 100多次，正常人是 5 次以下，男子的情況算是相當嚴重的。

陳榮堅說，以男子體重過重的情況來說，想要改善睡眠時呼吸中止的情況，最好的方式，就是趕快降低體重。後來男子決定做減重代謝手術，手術3個月後就減了 20 公斤，夜尿的頻率也大幅下降，現在男子手術後，已經追蹤了好幾年，再也沒有發生夜尿的情況了。

睡眠呼吸中止症為什麼會造成夜尿？陳榮堅說，舉個簡單的例子，睡眠呼吸中止症就像是你在睡覺時，有人掐著你的脖子，讓你腦部缺氧，當腦部缺氧時，會導致抗利尿激素分泌異常，就會常常有夜間頻尿的問題。