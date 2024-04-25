針對北投士林科技園區地上權案爭議，前後任北市府再度交鋒。台北市副市長李四川23日表示，有沒有弊端還要調查，但與T16比較，T17、T18以最低價得標，原則就會受到質疑。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉24日就表示，「直接點出柯文哲北市科的案子，李四川硬起來了，這事情精彩了」，引發討論。

針對北士科T17、T18按地上權爭議，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲23日對蔣市府開炮「如果要罵人，要先講清楚哪裡有問題？」李四川則回，有沒有弊端還要調查，但跟一街之隔的T16一比較，除了給人「大小眼」的感覺，T17、T18租那麼便宜，還以最低價得標，原本就會受到質疑。台北市長蔣萬安今也說，李四川確實點出了問題，如果有任何的疑慮，就送政風調查。

吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》中表示，「李四川居然帶種了，直接點出柯文哲北市科的案子，李四川硬起來了，今天我肯定他，這樣就可以選新北市市長」，吳子嘉強調，「李四川敢打柯文哲，我們就應該支持他選新北市長，這是正義之士，我不認識李四川，但主持正義是這個社會最缺乏的」。

吳子嘉也提到，蔣萬安表示李四川確實點出了問題，「這事情精彩了，柯文哲這是強盜行為，還敢跑出來罵哪裡有問題」，最後吳子嘉坦言，「李四川是專家，都已經講了用最低標決標，就是有問題」。