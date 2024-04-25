近日中共解放軍空軍一架編號為2051的五代半殲-20雙座型戰機露面，引起眾多軍事迷關注，甚至可能預示著中國空軍在五代機作戰理念上的重大突破。對此，退役少將栗正傑24日就表示，空中武力來講，殲-20和F-35來做一個比較，我們就可以看得出來，一架飛機都是隱身型戰機，一架有忠誠僚機來做掩護、支持；另一架戰機單打獨鬥，完全沒有掩護，「高下立判」，引發討論。

栗正傑22日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「大家都看過《捍衛戰士：獨行俠》，他們F-14戰機都有兩個飛行員，必須要兩個人才能操作，因為那種飛機是空對艦攻擊，一個飛行員要操控飛機又要看雷達、又要防止敵人攻擊，同時還要對艦來攻擊，對飛行員來講負擔太大，像這種不僅是空優型，還要對艦來講就需要兩個人來操作，但那是那個年代」。

栗正傑直言，「緊接著F-15、F-18、F-35都是只有單人操作，以現在AI技能，單人就可以協助這架飛機來操作，可以減少飛官很多的負擔」，栗正傑也分析，「但這時候殲-20為什麼要變成雙人操作？殲-20是完全空優的，沒有對地攻擊的任務，後面的人是在操作別的飛機，就是忠誠療機攻擊-11無人機，一架殲-20可以同時操作4、5架以上的攻擊-11，也是隱身型的」。

栗正傑最後更說，「這些隱身無人機攻擊的時候可以在殲-20前面，負責來丟炸彈，一樣可以執行對地、對海的打擊任務，由忠誠僚機來執行；遭到敵人攻擊要撤退的話，無人機也可以擋住攻擊，讓殲-20順利地脫離戰鬥，逃到其他地方去。至於為什麼叫5代半？就是多半代操作無人機，確實有這種功能」。

栗正傑24日也在中天節目《Cti Talk》中表示，「當殲-20改成雙座，美國也積極想做這件事，美國空軍司令也自己承認F-35戰機妥善率只有一半，在這種狀況之下，想要發展到類似這種無人機、忠誠療機，對美國來講就落差一大段」。栗正傑接著說，「我相信對空中武力來講，殲-20和F-35來做一個比較，我們就可以看得出來，一架飛機都是隱身型戰機，一架有忠誠僚機來做掩護、支持；另一架戰機單打獨鬥，完全沒有掩護，高下立判」。

最後栗正傑也示警，「解放軍的無人機不只是只有攻擊-11，還有神雕無人預警機、天鷹無人偵察機，甚至還有空中衛星，因此解放軍各型各類的無人機分工越來越縝密」。