民眾黨主席柯文哲去年大選期間，爆出有人喊價2億美金盼他擔任副手，「喊價者」遭告發涉嫌「搓圓仔湯」，台北地檢署23日上午首度以證人身分傳喚柯文哲說明，柯在訊後還被拍到領530元的證人旅費。而有網友在網路節目中疑惑，柯文哲被視為「票房毒藥」，在2028是否會當國民黨盧秀燕的副手？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉24日就表示，「2028太遠了，我認為柯文哲年底以前就會被起訴了」，引發討論。

吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》中表示，「2028太遠了，但我認為柯文哲年底以前就會被起訴了，這個民眾黨就會變成黃國昌的民眾黨」，吳子嘉坦言，「柯文哲的案子太多了，他到北檢的時候，偷偷摸摸的樣子，不敢接受訪問」。

吳子嘉也提及，「我之前就預言柯文哲已經拿到傳票了，結果馬上就去北檢了」，吳子嘉最後更說，「柯文哲只有一張傳票嗎？我跟你保證不止一張，後面還有別的」。