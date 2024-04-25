憲法法庭就死刑是否違憲進行辯論，法務部反對廢死，但37名死囚訴訟代理人李念祖與大法官詹森林都站在支持的角度。前立委郭正亮認為，關鍵就是賴清德，他可能會打電話給司法院長許宗力。

針對廢死攻防戰，郭正亮24日在《下班瀚你聊》節目中表示，3個月之後就會決定，關鍵就是賴清德，他可能會打電話給司法院長許宗力。主持人黃暐瀚問到，「你覺得賴清德會擋？」 郭正亮回應表示，所有從政的人都要擋，因為廢死跟社會完全脫節。

至於廢死跟社會脫節，會造成什麼事？郭正亮點出，我們台灣有一些人，恐怕會自己組報仇隊。美國不就是這樣，我們常看到一些美國電影，都司法不正義，就自己幹，到時誰要負責。第二點，台灣人的思考很簡單，會認為你在保護死刑犯，死刑犯是殺別人的人，難道被殺的人活該倒楣嗎？東方人都是這樣思考。

郭正亮點出，我們替代刑事制度還沒出來，因為歐美國家有關到死的制度，有終身監禁，而我們台灣並沒有終身監禁。所以在討論廢死時，為什麼不提終身監禁，人家也許還會聽得下去，也就是要提及我們廢死，但不是不處罰。

郭正亮接著指出，我們會認為，刑事制度，最多關幾年，其實都會被減刑，有誰會關滿25年；因此，我們要增加終身監禁的刑罰，若是不講這個，蔡英文就是又挖了一個坑給賴清德。