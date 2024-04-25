已經看過最難堪的樣子了！有男子因下班開車載著曖昧中的女同事回家，但開上高速公路後，正好遇到尖峰時刻又下雨，整條路塞爆，但沒想到，女同事此時卻告訴他「肚子痛想上廁所」，經過20分鐘的折磨後，他看到女同事不僅臉色發白，狂變姿勢，但最終女同事的裙子仍「默默地接住一切」，讓他不禁感嘆，這段曖昧應該不會有結果了。

一名男子在「Dcard」發文，他提到開車送曖昧中的女同事回家，不料，遇到高速公路尖峰時段外加下雨，剛好車子又卡在最塞的一段上，他便聽到女同事說「肚子痛想上廁所」，但他才經過交流道，路程中也沒有休息站，再看看車內無塑膠袋與衛生紙。

男子看著女同事逐漸發白的臉色，以及對方不斷深呼吸與調整姿勢「用盡全身力量在忍耐」，20分鐘後，他終於開進市區，並且找到廁所後，可是女同事的裙子已經「默默地接住一切」，歷經這件事之後，他也表示，雖然不能怪女同事拉肚子，但他心疼的是車子，且也認為這段曖昧應該不會有結果了。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「你就說我知道妳很努力了，我只是訝異原來有人肚子痛也能美成這樣，這說不定就變女友啦」、「都已經看過她最難堪的樣子了，好好珍惜她吧」、「這時候直接告白，穩！」、「冷血！車子洗過不就好了嘛」。