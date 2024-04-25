福建│赴廈門求職與實習大學生 最長可享免費住宿一年 03:552024/04/25 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廈門為吸引人才再推新招。針對到廈門求職與實習見習且符合條件的大學生，可享受累計最多12個月的免費住宿，僅需自負水電、物業等相關費用。一方面解決學生過渡性住宿需求，也可提高廈門的綜合吸引力。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃竹苗助初次求職青年 穩定就業加碼4.5萬獎金 上半年最優惠美食住宿券開賣 六福春季線上旅展4／25開跑 醫師建議4個住宿撇步 1物超髒「恐交叉污染」 #廈門 #住宿 #求職 #實習 #大學生 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 女大生開刀！無預警遭5男醫「圍觀私密處」崩潰：羞憤到快死掉 22:022024/04/29 生活 苗縣公私部門推學生暑期工讀 釋出140名額月薪逾27K 14:382024/04/29 生活 線上旅展開跑祭親子優惠專案 知名飯店最低一晚不到2千元 17:462024/04/21 生活 聯合大學校園徵才 110家廠商釋出3千個工作機會 15:352024/04/24 寶島 越籍男大生當假日車手 竟還有專車接送 14:272024/04/29 社會 新營就業徵才釋出656職缺 過半薪資3萬元起跳 19:022024/04/27 生活 花蓮強震添1死！晶英酒店實習生遭落石壓腿 搶救22天不治 18:392024/04/25 社會 福建｜廈門城市綜合信用指數 領先全大陸 03:222024/04/23 財經 花蓮掀退房潮直接退到10月 黃暐瀚曝慘況：觀光被判死 12:052024/04/24 生活 跑柬埔寨詐騙「業績太爛」！台男含淚跨海求救 律師出手揭驚恐真相 13:032024/04/22 社會 台中勤美洲際酒店Q3登場 5／4啟動大型菁英招募會 釋逾百職缺 20:192024/04/26 財經 陸五一黃金周飯店預訂熱 但價格不再瘋漲 13:262024/04/25 兩岸 中潭公路暨大學生常出車禍 要求增設機車專用道 17:482024/04/29 社會 「夠了！」以總理尼坦雅胡 痛批美國挺巴示威大學生 23:202024/04/25 國際 北科大學生作品登米蘭設計周 易英謨：設計需強調使用者導向 12:492024/04/26 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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