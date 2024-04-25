廣東｜第一季東莞外貿額 達人民幣2,891.3億元
鼓勵保險業研發農保 農業部預告獎勵金提高至9萬
太醫強化留才機制 員工持股信託提撥獎勵金50％
#舉報 #住建 #安全生產 #獎勵 #人民幣
透過【Google新聞追蹤中時新聞網