山西│舉報住建安全生產問題 最高獎勵人民幣30萬 03:552024/04/25 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 山西省近日針對住建領域祭出安全生產舉報獎勵辦法。對舉報重大事故隱患、違法生產經營建設的，獎勵金額按照行政處罰金額的15％計算，最低獎勵人民幣（下同）3,000元，最高30萬元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東｜第一季東莞外貿額 達人民幣2,891.3億元 鼓勵保險業研發農保 農業部預告獎勵金提高至9萬 太醫強化留才機制 員工持股信託提撥獎勵金50％ #舉報 #住建 #安全生產 #獎勵 #人民幣 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞銀：人民幣恐續貶 預測年中見7.35元 19:132024/04/22 財經 SWIFT：人民幣3月國際支付佔比攀升至4.7％ 創新高 14:232024/04/18 兩岸 「熊貓債」持續走強！蔡正元揭人民幣3優勢：真的有需要 00:062024/04/25 財經 桃竹苗助初次求職青年 穩定就業加碼4.5萬獎金 15:492024/04/26 生活 陸汽車以舊換新補貼 最高人民幣1萬元 20:142024/04/26 財經 報廢舊車換新能源車 陸商務部：補貼人民幣7千至1萬元 21:182024/04/26 兩岸 汪小菲談衝台北警局舉報大S濫用藥物：自己失憶躺了4天 09:532024/04/20 娛樂 「熊貓債」Q1發行規模年增128％ 人民幣「融資貨幣」屬性持續增強 13:392024/04/24 兩岸 人行：決心保持人民幣匯率基本穩定 20:102024/04/18 財經 高雄國賓危老重建獲容積獎勵引爭議 市府：符合申請資格 15:072024/04/18 生活 表揚兒少發展帳戶績優存戶 苗栗176家庭獲獎勵金 14:412024/04/17 生活 陸首批房企白名單 批出貸款逾人民幣5,200億元 21:362024/04/17 財經 蘋果好甜！立訊Q1利潤增逾2成 達人民幣24.71億元 22:582024/04/24 財經 大陸多地啟動民生計量四表檢查 確保量值準確可靠 18:232024/04/20 兩岸 睽違12年半！人民幣存款餘額跌破1,300億大關 19:502024/04/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。