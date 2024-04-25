數字看中國│陸2024年電動車銷量 估達1,010萬台
國際能源署（IEA）最新公布的「全球電動車展望2024」報告指出，預計2024年全球電動車銷量將增加300萬輛來到1,660萬輛，其中多數增長來自大陸。儘管大陸已逐步取消新能源車購置補貼，但銷售依舊強勁，預期大陸2024年電動車銷量將比去年成長近25％，達到1,010萬輛，接近2022年全球電動車總銷量。報告還預估，大陸2024年的電動車銷量或將提高到汽車總銷量的45％。
國際能源署（IEA）最新公布的「全球電動車展望2024」報告指出，預計2024年全球電動車銷量將增加300萬輛來到1,660萬輛，其中多數增長來自大陸。儘管大陸已逐步取消新能源車購置補貼，但銷售依舊強勁，預期大陸2024年電動車銷量將比去年成長近25％，達到1,010萬輛，接近2022年全球電動車總銷量。報告還預估，大陸2024年的電動車銷量或將提高到汽車總銷量的45％。
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