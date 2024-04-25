由「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）主演Netflix太空、AI電影《異星戰境》（Atlas）故事發生在人類文明高度發展的未來世界，她在片中飾演一名才華洋溢的數據分析師「艾勒絲雪柏」，為了對抗失控的大反派「哈蘭」（劉思慕飾），最終打破心防與AI「史密斯」合作，艾勒絲將與史密斯展開一連串橫跨銀河系的驚心冒險。

昨（24日）釋出正式預告與海報，預告中，艾勒絲雪柏搭乘的飛船在追捕行動中遭到襲擊，她與機器人裝置獨自墜落在危機四伏的異域星球，在這個荒蕪之地，唯一的生存希望卻是她最抗拒信任的人工智慧史密斯，她雖嘴上說「我不需要你的幫忙，我不信任任何AI」，面對絕境依舊呈現對於人工智慧的厭惡態度，然而隨著星球情況的惡化和哈蘭的步步緊逼，她終於答應和史密斯一同肩作戰。

艾勒絲首次感覺到與史密斯互相合作的感覺，而史密斯則回答道：「這是我們合二為一的感覺。」而正式海報所要呈現的，正是艾勒絲與史密斯想要達到的生命共同體。

而「尚氣」劉思慕飾演作為人類科技發展結晶的人工智慧體哈蘭，卻成了人類存亡造成了絕對的威脅，當他面無表情地說出「別擔心，我們就是你們的升級版。」給予人類極大的壓迫感和無力感。世界各地不斷遭到哈蘭所組織的毀滅行動襲擊，地球即將變得生靈塗炭，在這個緊要關頭，消滅哈蘭的唯一希望緊握在艾勒絲與史密斯的手中。

《異星戰境》正式海報。（Netflix提供）

《異星戰境》將於5月24日於Netflix全球上映。