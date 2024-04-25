美國總統拜登今天正式將援助烏克蘭、以色列、台灣的援外法案簽署成為法律。拜登簽署法案後，華府開始送交新的援助武器給烏克蘭，國務院並證實，已將烏克蘭一直要求的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）長程飛彈送至烏克蘭，以便在其境內使用，而部署這些武器恐激怒莫斯科。

總額950億美元的法案也包括強制短影音平台TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）切割，明定字節跳動在九個月內出售，否則它將被禁止在美國的應用程式商店上架。

拜登簽署該法案後在白宮發表談話，表示這是「美國的好日子，烏克蘭的好日子，世界和平的好日子」。拜登表示，援助計畫「將使美國變得更安全」，將使世界變得更加安全，它延續了美國在世界上的領導地位。

就在拜登將該法案簽署成為法律後不久，五角大廈宣布將向烏克蘭提供10億美元的援助計畫，內容包括高機動火砲火箭系統（HIMARS）彈藥、砲彈、RIM-7和AIM-9M防空飛彈、戰車、刺針防空飛彈等。它還包括各種後勤和戰術車輛、反裝甲系統、訓練彈藥和備件以及小型武器彈藥，包括用於對抗無人機的 0.50口徑子彈。

美國有線電視新聞網 (CNN)報導，政府官員向國會表示，美國已將烏克蘭長期以來一直要求的（ATACMS）送抵烏克蘭。拜登於二月秘密批准將這套長程飛彈轉移到烏克蘭境內使用。據五角大廈發言人加倫加恩中校稱，（ATACMS）已被悄悄納入3月12日宣布的3億美元援助計劃中，並於4月稍早交付給烏克蘭。

去年秋天，美國先援助烏克蘭（ATACMS）飛彈系統的中程版本，射程可達約160公里，而長程版本則可達300公里。烏克蘭官員一直在私下和公開場合要求美國將長程飛彈瞄準俄羅斯後方更深處，但美國官員先前曾予以抵制，理由是供應問題以及擔心部署這些武器會進一步激怒莫斯科。