知名舞蹈老師張勝豐過去曾與蔡依林、王心凌、S.H.E等大咖合作，2022年底卻爆出短暫失聯，還在臉書沮喪發文「已經被傷到生無可戀了，我決定要走了，要離開這個傷心的人世間」，幸虧後來傳出好消息，宣布將在健身房開班授課。不料現在卻遭爆料，以拍攝之名藉機觸摸模特兒私密部位，至少3人被伸狼爪。

張勝豐是許多藝人的御用舞蹈老師。（圖／翻攝自張勝豐臉書）

「呃…抱歉我不忍了！」該名網友在IG限時動態表示，他的個性沒辦法忽視這件事，即便他不是受害當事人，也絕不允許同行敗壞攝影風氣，造成他人心理創傷，因此決定公開內幕，接著點名前蔡依林舞蹈老師張勝豐，IG攝影作品和Line皆化名，以拍攝的名義，沒經過模特兒允許，觸碰對方下體。

網友聲稱手上握有證據。（圖／翻攝自IG）

該網友指出，受害者有3位，1位被觸摸3次，其他2位分別是2次和1次，同事也曾被找去，結果同樣慘遭毒手，「親眼目睹這一切」。他強調手上握有相關證據，也終於理解為什麼有些人在名人威權下不敢發聲。

網友PO出與友人對話。（圖／翻攝自IG）

從曝光的對話截圖可見，受害友人發現自己太鴕鳥心態，他把遭遇告訴家人，媽媽直接點醒他：「你為什麼被摸沒有講」，這才意識到應該要為自己發聲，因為「你不發聲，誰為你發聲？」

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