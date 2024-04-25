國民黨立委徐巧芯遭大姑夫婦涉詐欺案波及，扯出名牌衣服、家裡早餐店等風波，更與名嘴溫朗東槓上；徐巧芯先前指控溫朗東「裝瘋逃兵」，溫朗東則怒告徐洩漏病情、詆毀名聲。媒體人黃揚明認為，綠營打倒徐巧芯，對賴清德2028連任不見得有幫助。

黃揚明24日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，綠營一直搞不清楚一個狀況，打倒一個徐巧芯，對綠營很重要，但是對賴清德連任，不見得有幫助。賴清德為什麼開直播，經營年輕選民，就是因為他這次選舉只有40趴的得票，他如果想連任，只有這40趴，很危險。而且現在什麼事都說不準，怎麼知道2028年會不會三腳督，2024在野分裂，並不代表2028在野會分裂，這都還很難說。

黃揚明接著點出，賴清德必須很努力把自己的同溫層擴大，進入可能比較弱勢的年輕人這一塊。這其實很矛盾，2014年太陽花興起，大家都講年輕人支持民進黨，但才10年不到，為什麼年輕人背離民進黨？民進黨是靠青年運動、學生運動起家，有沒有思考過問題出在哪裡，那是因為他們變了。

黃揚明指出，徐巧芯就是扮演以前民進黨的那個樣子，監督執政黨。關鍵是徐巧芯有沒有捲入洗錢詐騙案，這才是事情的重點，但如果沒有，溫朗東等這些事情通通不重要，傷不到徐巧芯一根寒毛。唯一的傷害是所有政治人物，有精品的通通不敢拿出來而已。