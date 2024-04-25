中央氣象署發布大雨特報，雨區擴大中。鋒面接近，易有短延時強降雨，今(25)日臺南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。

針對「臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至07時30分止。請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨示警區域：

臺南市：仁德區、歸仁區、關廟區

高雄市：鼓山區、左營區、楠梓區、大樹區、大社區、仁武區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、內門區

屏東縣：九如鄉、里港鄉根據氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(25)日滯留鋒影響，南部上午有雷雨胞移入，近午起西半部及東北部降雨範圍擴大，有局部陣雨或雷雨，應注意小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯等)發生的機率，花東亦轉有局部短暫陣雨。各地區氣溫：北部18至27度，中部20至31度，南部22至33度，東部19至31度。

明(26)日至下週(28)日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，鋒面結構雖不紮實，週五、六因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，「中小尺度對流系統」發展的機率高，伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯等」小範圍「劇烈天氣」，應慎防其致災的可能；下週日晚降雨漸歇。