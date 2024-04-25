黃子軒來自樂團「黃子軒與山平快」，曾兩度獲得金曲獎最佳客語專輯，身為主唱的他終於推出首張個人專輯《牛騷》，加入樂團時期很少唱的情歌，「結婚後不能談戀愛了，所以就在音樂裡談戀愛，音樂是很自由的東西，結了婚以後，音樂是我想像力的寄託。」問及平時是否會寫歌給老婆？他笑說以前會寫，但後來越來越少，因為太肉麻了。

在個人專輯中，黃子軒嘗試很少唱的情歌。（圖／林士傑攝）

新專輯名稱「牛騷」相當特別，黃子軒解釋「牛騷」是海陸腔客語，念起來跟英文「New Soul」很像，而他是一個很愛玩諧音梗的人，所以決定拿來當專輯名稱；一直以來都致力發展母語的他從小就聽得懂客語，笑說：「爸媽平時不會跟我們說客語，講秘密時才會用客語，所以我一直想破解他們說的話。」不過要到出社會後至客家電視台工作，並開始用母語寫歌，才讓他對客語越來越有使命感。

由於客語歌的聽眾較少，黃子軒坦言曾經到處碰壁。（圖／林士傑攝）

與華語歌相比，客語歌的聽眾比較少，被問到有沒有因此碰壁的經驗？黃子軒坦言：「大多數的人都會有這樣的感覺，比較難的是如何突破藩籬，就算唱華語，唱得不好聽還是很難生存，我已經算很幸運的人，還有很多努力的人沒被看見。」他也提到國中時本土意識抬頭，每個樂團都在唱台語歌，「但後來別國音樂文化風靡台灣，大家似乎開始有點不屑本土音樂，不過這幾年年輕人開始在找自己是誰，本土語言又被重視。」

剛開始做音樂時黃子軒經濟拮据，一天不能花超過200元。（圖／林士傑攝）

黃子軒也透露剛做音樂時幾乎存不到錢，一天規定自己不能花超過200元，「在台北那幾年特別苦，當你還沒有名氣時，會有很長的時間看不到成果，那個累積的時間辛苦又漫長，我的出口到底在哪裡？」直到在客家原創音樂大賽拿到名次，才讓他覺得這條路終於活起來，每次回想起那段時間，在與現在的時間對比，總讓他相當感激。

對於刻板印象，黃子軒認為客家人能以自嘲方式帶過。（圖／林士傑攝）

談到外界對客家人「小氣」的印象，黃子軒表示自己很愛跟朋友開政治不正確的玩笑，「大家一起去吃飯，我說我客家人出30！」雖然是開玩笑，但他認為客家人應該更有智慧地去自嘲，表示：「客家人不太懂得怎麼把節儉的美德變成現在的說法，很多不是客家人的人也很省啊，而且大多數的客家人是對自己很省，但很好客。」

黃子軒曾客串《市井豪門》，飾演一位歌手。（圖／翻攝自黃子軒臉書）

黃子軒的小兒子去年剛出生，大兒子則已經8歲，提到媽媽特別重視孫子的母語教育，大兒子也跟他一樣喜歡唱歌，曾參加客語歌謠比賽得到冠軍，問及未來若兒子也想走音樂路是否會支持？他表示：「當然支持啊，我對小孩子沒有設限，也不會特別希望他們走音樂路，只要他們覺得開心就好。」

除了歌手身分，黃子軒去年客串八點檔《市井豪門》，飾演一位歌手，但他認為就是在演自己，所以沒有很過癮，他的好友薛仕凌及楊大正在戲劇方面都取得很好的成績，讓他更想嘗試演戲，開玩笑說最想演床戲，「常常想像如果我接到戲，要怎麼去模仿別人，很期待有劇組來找我。」

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