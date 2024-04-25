石原聰美產後復出主演電視劇《Destiny》，37歲的她降齡詮釋大學生，提到搭檔龜梨和也，她滿是感謝，並且爆料他在其中一幕清唱了SMAP的歌曲。石原聰美還分享，龜梨和也試用除皺護手霜，竟異想天開問手相是不是會消失，讓龜梨和也的緋聞女友田中美奈實也忍不住直呼「好可愛」。

石原聰美時隔3年再次接拍電視劇，於《Destiny》巧扮檢察官，與龜梨和也上演跨越20年的愛情懸疑故事。開拍首日，石原聰美就要與龜梨和也、田中美奈實、宮澤艾瑪和矢本悠馬演出大學時期歡樂相處的時光，她坦言：「畢竟是第一天，我們會擔心是不是順利呢？」石原聰美點名感謝龜梨和也，幫助大家變得更為親密。

5人幫坐在車裡等待夕陽時，龜梨和也應要求清唱多首歌曲。（圖／翻攝《Destiny》官方IG）

有一幕是他們5人坐在車裡看夕陽的畫面，石原聰美還原當時情況，在等待太陽下山時，大夥兒起鬨要龜梨和也清唱，他大方照做，還演唱了SMAP的〈Orange〉，讓石原聰美相當感動，將之當作一段美好的回憶，她也非常地喜愛這個場景。

龜梨和也私下有純真的一面，竟問除皺護手霜能否消除指紋。（圖／翻攝《Destiny》官方IG）

演出5人幫之一的田中美奈實，在劇中暗戀龜梨和也，戲外兩人也傳出緋聞，他們透過去年秋天的美容雜誌訪談拉近距離，兩人不但同齡，也都注重美容，龜梨和也會使用芳香蒸氣保養皮膚，田中美奈實則會同時開啟3台加濕氣，讓房間濕度維持在70%以上。雖然龜梨和也與田中美奈實並未如同部份報導在今年元旦結婚，不過雙方經紀公司皆未否認交往，男方事務所回應「自一起工作以來，他們一直相處得很好」，女方則始終保持低調，就連《Destiny》記者會也與龜梨和也保持距離。

田中美奈實（左）在劇中暗戀龜梨和也，戲外也與他傳出緋聞。（圖／翻攝《Destiny》官方IG）

雖然田中美奈實不想失焦，但宣傳新戲時，聽到石原聰美講述龜梨和也的趣事，仍不禁有反應。石原聰美表示化妝師曾經推薦一款護手霜，說是可以改善皺紋，於是塗在她和龜梨和也手上，讓他們試試看，沒想到龜梨和也突然說：「如果塗在手上，那手相是不是會變？如果連續塗一個月，手相是不是會消失。」當媽的石原聰美只好像是教小孩般地說道：「有可能呢，那一個月後提交一份暑假研究報告吧。」

宮澤艾瑪聽到這段故事，吐槽：「他也太純真了吧。」田中美奈實反應大不同，連呼「好可愛」，還稱石原聰美像是龜梨和也的媽媽。石原聰美回想到每次和龜梨和也拍攝完，工作人員也會說她很像媽媽，驚慌道：「我原本沒有這種打算的啊。」

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