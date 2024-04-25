台灣是極度擁護鬼片的市場，有許多極為適合改編成鬼片的鄉野奇談及都市傳說，許多也已經改編，成為知名IP，包括《紅衣小女孩》系列、鹿港送肉粽習俗拍成的《粽邪》系列，以及校園鬼故事改編而成的《女鬼橋》系列。而每個城市都有的著名鬼屋系列，近幾年也開始逐漸發展成形，前有嘉義《民雄鬼屋》，近日上映的《鬼天廈》也是真實存在的建築及真實事件改編，取材自「台北第一凶宅」的實際社會案件。

本片靈感取材自台北市中心有名的凶宅大廈錦新大樓，這棟地點在台北市中心的大廈地段雖好，但在30多年內，一共發生超過20多件命案，80年代的一場火災造成300多人受困，最後奪走高達19條人命，震驚社會。而台灣幾乎人人都聽過，成為著名都市傳說的「燒肉粽事件」，女子因感情問題跳樓自殺，意外壓死樓下賣燒肉粽的小販的悲劇也是發生在這裏。也因此，此處的房租和房價相較於周圍區域便宜非常多，儘管身為猛鬼大樓，如今還是有相當多低收入戶居民持續居住在大樓裡，也因為大樓成員複雜，多年之間也發生過多起自殺案件，以及非自然死亡案件，讓它得到了「台北第一凶宅」的名號。

《鬼天廈》由百萬人氣恐怖作家路邊攤（徐毅涵）與導演謝志文共同編劇，徐毅涵把自己半夜當保全，白天寫恐怖小說的實際生活融入電影角色之中。找來流量KOL戴平雅（白癡公主）首度主演，也邀來小薰、陳妤、新生代演員潘君侖、鄭茵聲等人主演，「鬼后」高慧君及澎恰恰友情客串。電影描述位於市中心的恐怖大樓在20年前發生大火，奪走19條人命之後，仍舊不斷發生各種離奇意外。

小薰（左）和白癡公主在《鬼天廈》一同飾演性工作者。（圖／華映提供）

由潘君侖飾演的恐怖小說家決定入住同時擔任大樓警衛，一邊就近採集寫小說的田調資料，也因此認識居住在大樓裡，由陳妤飾演的通靈乩身小芝，小芝入住大樓，是為了找出20年前引發火災的真相。兩人一起聯手調查大樓內發生的各種離奇事件，包括鄰居墜樓、單親媽媽孩子半夜中邪、獨居上班族遭到女鬼附身、男住戶突然失控攻擊等等，隨著事件一件一件解決，兩人也越來越靠近離奇恐怖事件真正的主要核心。

《鬼天廈》除了是鬼片，同時也有相當程度的寫實元素，也反映出大樓各樓層住戶身為社會底層的無奈生活。因為房租便宜，聚集了許多收入不高或職業在中下階層的住民，而被虐待、被霸凌、被性騷擾，身處社會底層的女子們卻求助無門，甚至為了生存，看見了也只能見死不救的心酸光景。某種程度上也說明了「人比鬼可怕」的道理。白癡公主在片中為了生計，在大樓四樓的私娼寮工作，遇上變態客人的SM施暴，再被皮條客二度暴力因而魂斷大樓，成為盤旋不去的怨魂。

本片有大量的特殊化妝與特效畫面，為了飾演片中「通靈少女」體質的乩身小芝，陳妤特別與老師學習了許多道家結手印與咒語，拍攝全程都以敬畏的心情完成。而小薰與首次擔綱大銀幕演出的戴平雅（白癡公主）一起飾演大樓內私娼寮工作的好姐妹，一場突如其來的意外，以及及隨之而來的火災，改變了兩人的一生，及往後20年許多大樓住戶的生活。

白癡公主（左）在《鬼天廈》慘遭嫖客SM。（圖／華映提供）

為了首次主演的電影，白癡公主做了大量辛苦的特效化妝，還有各種被虐打的辛苦場面，一切的努力只為了成全片中最恐怖的厲鬼麗美，一場被痛打及虐待之後毀容，死不瞑目的表演，也讓人看得膽戰心驚。《鬼天廈》在涼颼颼的春天上映，首週末拿下真人電影新片冠軍，是否能延續熱度，讓恐怖凶宅的傳說再燒一波，也令人相當期待。

白癡公主在《鬼天廈》變身死不瞑目的厲鬼。（圖／華映提供）

《鬼天廈》熱映中。

自介：

資深媒體工作者，曾任國際中文版封面及電影線採訪編輯。成長於港片最輝煌的80年代，相信在黑黑的電影院裡痛哭一場的神奇療癒力，沒有一場好電影不能解決的事，如果有，那就看兩場。

高慧君在《鬼天廈》中飾演身處社會底層居民。（圖／華映提供）

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