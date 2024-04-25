每年4月30日是越南的「全國統一日」，加上隔天5月1日勞動節至少2天連假，今年若納入節前周末，連假長達5天，成為越南國旅熱門時節。不過，各地以航空為主要交通工具的旅遊勝地5天連假訂房率低落，三星級以上飯店頂多5成滿，原因出在國內線機票太貴。有民眾直言，連假期間國內線機票價直逼泰國套裝行程費用，乾脆報團去泰國旅遊。

《越南快訊》（VnExpress）日前報導，與越南全境2000家飯店合作的旅遊平台Mustgo在節前不到2周統計，仰賴航空運輸的觀光景點訂房率不佳，例如位於國境之南的富國島，四星級飯店訂房率45%，五星級僅25%。Mustgo指出，訂房率低迷原因在於機票價格昂貴，民眾改選距離較近的景點以節省開銷。

越南國家旅遊局統計，機票價格高昂導致國旅費用增加，統一日5天連假與夏季旅遊旺季期間，預計會有更多民眾選擇價格介於700萬至1500萬越南盾（新台幣約9000元至1萬9300元）的國旅套裝行程。《越南快訊》調查發現，今年統一日5天連假期間，河內往返富國島來回機票價格530萬越南盾（新台幣約6820元）起跳，是3月中旬票價的將近2倍。若從胡志明市往返富國島，票價介於330萬至380萬越南盾（台幣4240元至4890元）。

在越南中部熱門的海灘度假勝地歸仁（Quy Nhon），三星級飯店訂房率4成至5成，五星級僅2成。河內往返歸仁機票將近400萬越南盾（台幣5140元），比平時貴了1倍。以全年氣溫涼爽聞名的高地城市大叻（Da Lat），三星與四星級飯店訂房率5成。南部的頭頓（Vung Tau）、潘切（Phan Thiet）訂房率介於3成至5成，峴港約4成。

越南國內線機票價格居高不下，甚至比出境航班票價還貴，嚴重影響觀光市場。圖為越南胡志明市新山一國際機場。（圖：shutterstock／達志）

相較之下，駕車即可抵達的地點訂房率亮眼多了，三星級飯店都在70%以上，四星、五星級逾60%，例如下龍灣三星級飯店均已7成滿。

《越南快訊》其他報導機票漲價的新聞吸引許多民眾留言抱怨票價太貴。一名阮姓讀者表示，一家6口取消了河內飛往胡志明市的旅遊計畫，因為光是機票就要花掉3000萬越南盾（台幣約3萬8550元），這個數目幾乎足以支付泰國旅遊團費，最後全家人決定報名泰國旅行團，費用3500萬越南盾（台幣約4萬5040元）。

另一阮姓讀者直言，越南國內線機票不僅假日貴，平時也不便宜，比鄰近國家高出許多，尤其是人口與地理條件相似的泰國，他認為原因在於班次太少、市場龐大卻缺乏競爭。鄧姓讀者指出，出境航班頂多比國內線貴一點點，就算加上住宿費用，出國旅遊開銷也不比國旅貴多少，許多國家推出拉攏國際旅客的政策很有吸引力，連假期間飛往中國大陸、南韓、台灣、澳洲、新加坡、泰國等鄰近國家的航班甚至比越南國內線便宜。

有讀者建議政府考慮開放外國廉航業者進入越南市場，能夠大大促進航空業與旅遊市場發展。一名消費者語重心長指出，越南的航空業與旅遊業若是繼續「各玩各的」，國旅人數只會愈來愈少，機票價格居高不下，即使其他消費環節價格低廉，只會逼得越南人成群結隊出國旅遊。