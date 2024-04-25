針對前台北市長柯文哲任內的北士科、京華城案，台北市議會將成立調查專案小組，由組成議員直接查案，市府不得拒絕索資。媒體人吳子嘉認為，柯文哲目前的回應 ，完全外行。而台北市副市長李四川可以看到「投開標紀錄表」，這個東西可說是不得了。

針對北士科案，吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中表示，這就是以前扁嫂講的「蓋頭鰻不知死活」，柯文哲目前的回應 ，他一看就知道完全外行。

吳子嘉點出，柯文哲24日說，北士科這個事情，他非常相信沒有問題。但如今有幾個具體的事實，李四川可說是台北市的工程專家，而李四川說，北士科這個只隔一條街，價格條件怎麼差這麼多，而且用最低標不合理。吳子嘉認為，李四川知道程序有問題，他不開口沒事，一開口就是大事情。他認為，這個問題非常嚴重。

吳子嘉更指出，李四川可以看到「投開標紀錄表」，這就不得了了，投開標紀錄表裡面，會把底價的訂定過程的簽呈以及開標的結果流程，所有的紀錄表通通在他手上，這個東西現在不得了。

吳子嘉接著表示，台北市議會已經開會決議通過，成立九人調查小組了。民眾黨議員有一個人參加，他質疑，民眾黨議員參加是要洩密，去偷報給柯文哲，把案情進度調查清楚？他不知道民眾黨代表是誰，但如果傻傻的，搞不好會變成同案被告，若他是北檢檢察官，有偵查作為開始時，民眾黨議員在裡面當調查小組成員，一定會跟柯文哲打電話報馬仔，檢察官也許會進行監聽。