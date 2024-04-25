乳癌是台灣女性最好發的癌症，每天約奪走7名婦女的生命，營養師程涵宇表示，科學證實吃對12種好食物，能讓身體具有防護力，有效預防乳癌，像綠色蔬菜能降低罹患乳癌風險達18~28%，且可降低復發率，而富含硫化物的蔥蒜，也能降低得乳癌的風險，但要切得細碎點，以強化抗癌物質釋放與作用。

程涵宇在臉書粉專PO文表示，根據衛福部最新癌症登記報告，台灣110年新增1萬7432名乳癌病友，其中未滿50歲的年輕型乳癌5597人、占比約32%，比歐美比例更高，為歐美國家25%的1.28倍。

程涵宇指出，科學證實吃對12種好食物，有助避免乳癌找上門，讓身體維持超強防護力的好狀態，可有效預防乳癌，12種抗乳癌食物分述如下。

■綠色蔬菜：綠色蔬菜中含有能抗氧化的胡蘿蔔素，研究發現攝取較多胡蘿蔔素的女性，能降低罹患乳癌的風險18~28%，並且可以降低復發率。

■十字花科蔬菜：含有蘿蔔硫素能夠平衡體內雌性激素，進而降低乳癌的發生。

■蔥蒜：蔥蒜中的硫化物能降低罹患乳癌的風險，在烹調前要切得細碎一些，更有助於抗癌物質釋放跟作用。

■柑橘：柑橘類食物中的類黃酮能幫助體內抗氧化、抗發炎。常常吃柑橘類約可降低10%罹患乳癌機率。

■莓果：莓果多含有花青素及類黃酮，可以防止細胞損傷及阻止癌細胞的生長擴散。

■水果：桃子、蘋果、梨子及葡萄含有多酚、類黃酮等抗氧化物質，可幫助預防乳癌。

■海鮮：富含脂肪的魚類如鮭魚、鯖魚，含有豐富的Omega-3脂肪酸抗發炎，除了預防乳癌也能預防心血管疾病。

■發酵食品：發酵食物中含有豐富的益生菌，能夠增強免疫力，降低罹患乳癌的機率。

■豆類：豆類富含膳食纖維、維生素及礦物質，研究發現多攝取豆類能降低患乳癌風險約20%，豆類中的高纖維含量能夠預防乳癌。