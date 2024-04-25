日籍女星小林優美曾來台灣發展演藝事業，當年合作小蟲老師製作《Why》，在台灣登銷量第二位，並多次上《康熙來了》節目，現在是部落格人氣作家兼節目藝人。日前小林優美在社群上透露，6年前自己得了「乳腺癌」，並每日以淚洗面，晚上也睡不著覺，之後便動手術摘除右乳，也讓自己人生價值觀發生了180度的轉變。

小林優美婚後育有兩子，在IG透露6年前做了摘除右乳手術，「發現變故的契機是兩個兒子還小，在養育孩子和工作上奮鬥的時候，2017年10月左右自己發現了，我拜託醫生做細胞診斷，結果是惡性，腦子裏一片空白」。

當時41歲的她得了乳腺癌後，日常生活中的所有理所當然的事情，比如和孩子們一起度過的時間，和家人一起的日常生活，和朋友一起度過的時候，對今後工作的想法，一切都變得不是理所當然了。

術後恢復健康的她表示：「我失去的右乳通過整形外科重建手術，從那以後，我的人生價值觀發生了180度的轉變。這段時間以來一直存在的日常瑣碎的不滿等，真的變得無所謂了，開始深刻思考自己出生在這個世界的意義和人生的角色是什麼。覺得理所當然的日常生活非常可愛和珍貴。珍惜生命吧！爲了周圍人的幸福而使用吧！」

而她現在也回到日本，正在做術後第6年的乳腺癌檢查：「每年都害怕聽到結果，術後現在沒有復發，非常感謝我還活著，也做了乳房再造手術，更完美地塑造胸部輪廓，感覺是第二人生的開始。」、現在的心境則是「能不能儘可能的感受快樂生活，能不能儘可能的讓周圍的家人和朋友快樂。」