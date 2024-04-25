今天起另一波更猛的鋒面接近，各地易有短暫陣雨或雷雨，西半部降雨範圍較廣並有局部大雨伴隨劇烈天氣，今天至周六（27日）降雨明顯，尤其中南部雨勢最劇。下周一（29日）降雨趨緩，天氣相對穩定，不過下周二到周五（4月30日至5月3日）又有鋒面在台灣附近徘徊，各地都有陣雨或雷雨。

中央氣象署指出，今天另一波鋒面接近，清晨之前降雨空檔較長，白天之後降雨機率再度提高，西半部斷斷續續有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨、伴隨雷擊及強陣風，目前針對苗栗以南發布大雨特報。北部清晨感受較涼，低溫約20、21度，白天高溫25至28度，其他地區29、30度。

氣象專家林得恩指出，本周第2波鋒面今天開始接近，各地易有短暫陣雨或雷雨，越晚雨勢越大，西半部及東北部有較大雨勢發生機率；今天到周六降雨最顯著，中南部地區是降雨熱區，低窪處慎防積淹水，盡量不要前往山區。

氣象署表示，下周一環境轉為偏南風，天氣相對較穩定，不過中部以北仍有局部短暫陣雨機率。下周二另一鋒面位於台灣北部海面，中部以北及東半部有局部短暫陣雨；下周三至五各地都有陣雨或雷雨，西半部可能出現較大雨勢。