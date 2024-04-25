黃子佼近來捲入性騷擾、未成年不雅片風波，使他和小他19歲妻子孟耿如的4年婚姻格外受到矚目，昨(24日)週刊報導，黃子佼疑拿出1億台幣安家費換3年不離婚，雖未獲得當事人證實，但前媒體人「莎莉夫人」已經在臉書開砲，指傳言若屬實，孟耿如母親日前的真情喊話，似乎變調成為了「有錢，一切好說」、「有錢，我為你求情」。

莎莉夫人稍早發文表示，黃子佼事件爆發後她便一直很好奇孟耿如母親的反應，部分支持孟耿如的人認為就算是夫妻，之間還是會有秘密，仍有隱瞞另一半的地方，莎莉夫人認為，就算當孟耿如事前不知道，但如今隨著黃子佼捲入官司，又被揭露曾在交往期間發訊息撩其他女生，孟耿如一方為何視若無睹。

莎莉夫人發文。（圖／翻攝自莎莉夫人臉書）

莎莉夫人進一步說，前幾天孟耿如媽媽發聲，勉勵說：「雖然眼前荊棘遍佈，窒礙難行！我卻仍看見遠方繁花似錦，滿園芳香！我相信，我們可以！」更讓她好奇為何連岳母都如此相挺，如今1億安家費消息曝光，當時孟母的喊話也被解讀有不一樣的意涵，像是「有錢一切好說」。

莎莉夫人認為張小燕不該是非不分。（圖／中時資料照）

另一方面，報導也指張小燕不和黃子佼切割是因為老一派的敦厚作風，莎莉夫人反問：「當年大炳如果也好好討張小燕歡心、好好孝敬她，這樣是不是吸毒後，『小燕阿母』就不會斥責叫他滾出演藝圈了？」，並批評張小燕：「所謂的『敦厚重義』，不是建立在『大是大非』的基礎上，而是演藝圈的後輩夠不夠孝敬她」，「現在大家知道了，演藝圈除了知識水平差之外，道德標準更低」。

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