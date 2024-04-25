【全程字幕】接待僑胞！韓國瑜談立院打架往事 「妙語」虧三黨立委全場大笑

美國僑胞團於昨（24日）訪問立法院日，院長韓國瑜在致詞時提到，現在立法院雖然三黨不過半，紛紛擾擾、吵吵鬧鬧，但透過這樣攻防，感受到台灣民主一步步的進步：他也笑說，「現在三黨立委看到華僑回來都笑咪咪，各位華僑離開後他們又吵成一團」；此話一出，台下出現一片笑聲。

韓國瑜表示，台灣永遠歡迎來自世界各地的僑胞朋友，大家也都了解，僑胞們對於中華民國的情感，都是非常的深厚，每次接待僑胞內心都是溫暖的，而且僑胞們隨時發揮愛的力量。他並提到，每一年雙十國慶很多僑胞都會回台，就是對國家的愛、對國家一種崇敬，所以雙十國慶都可以看到各地僑胞的身影，先前到洛杉磯看到僑胞們的熱情歡迎，特別感動。

「現在立法院生態跟過去不一樣」韓國瑜坦言，立法院是代表人民最高的國會殿堂，30多前自己擔任立委，跟現在30多年後擔任院長，包括他本人心情整個不一樣，以前當立委年輕，每天都磨刀霍霍，今天找國防部長、明天找外交部長、後天找經濟部長，「哇殺得不亦樂乎，自認很了不起」，那時候年輕氣盛，現在年紀大了，坐在主席台上，看著委員質詢官員，想法又變了，「民主民主，人民做主，看到官員備詢，立委代表人民提問，這樣一問一答，沉澱出、激盪出更多人民想了解的事情，會很感動，就會深深了解到民主的可貴和了不起」。

韓國瑜也提到，全台灣資源最多的是行政院，總統當然是最高代表，但主要負責兩岸、外交和國防，其他所有福國利民的政策，資源都在行政院長、院本部手上，每次看到立委跟官員攻防，深深感受到民主真的是了不起。

韓國瑜表示，現在立法院雖然三黨不過半，紛紛擾擾、吵吵鬧鬧，但透過這樣攻防，感受到台灣民主一步步的進步，「你看現在三黨立委看到華僑回來都笑咪咪，各位華僑離開後他們又吵成一團」；此時台下也出現一片笑聲。

不過，韓國瑜也說，這是沒有問題的，大家都是就事論事，台灣的民主越來越成熟‧回憶30多年前自己擔任立委時，國會常發生衝突和打架的畫面，出現肢體碰撞，但現在是口角上的紛紛擾擾，可見台灣民主一步步深化，相信各地僑胞們看到後也應會很感動。