一名職業軍人結婚不到三個月，就與軍中女同袍小美發生車震，兩人還經常親密出遊過夜；擔任護理師的正宮與友人去年6月跟蹤丈夫及小美出遊，過程中，利用車輛怒撞丈夫，逼女方下車錄音取證，並提告求償100萬。法官認為，小美早就知男方有婚姻狀況，還與男方發生性行為及牽手，判賠元配30萬元精神撫慰金。

根據判決書，元配向法院控訴，丈夫與軍中同袍小美於112年6月3日一同出遊在餐廳及停車場牽手，112年6月9日一同前往汽車旅館過夜，112年6月10日在南投某宮廟停車場牽手。元配氣得質問小美，小美坦承與丈夫發生性行為，且沒有避孕。氣得對小美提告求償百萬。

但小美辯稱，她與男方是軍中同袍，兩人篤信民間宗教及喜好廟宇建築，於是利用休假前往嘉義、南投之廟宇參拜，雖有與男方牽手，只是互相提醒安全。且112年6月10日她搭南方車輛，於某公廟停車場時，遭元配夥同他人駕車衝撞男方車輛，害她受頭部鈍傷、頭暈、目眩及噁心等傷害，並遭受元配等人脅迫下車、咆哮、辱罵，被告心生畏懼，才配合原告指示完成坦承婚外情之錄音。

法官審理後認為，小美明知男方為有配偶之人，卻有性行為及多次牽手行為，已屬逾越交友份際之行為，顯然逾越有配偶之人所能忍受之範圍，不法侵害元配配偶權，須賠償30萬元為適當。