知名作家吳淡如去年到大陸湖南大學攻讀歷史博士，經常分享當地日常，日前她去巷內理髮店剪頭髮，洗+剪約台幣180元只花20分鐘，若一天至少能剪40人，巷內店租便宜，一個月幾乎不休假，推算月收應該有台幣12萬左右，比她學校的教職員薪水高，還不會被AI取代。

吳淡如在IG發文，近日跟著同學去剪頭髮，包括洗頭在內，大約台幣180元，只花20分鐘，一邊剪頭髮還能一邊聞到火鍋及涮羊肉的味道，很有趣，這就是學生生活。

吳淡如說，大概算了一下這位剪髮師傅的薪水，這間店總共2個師傅，收入滿高的，洗頭、剪髮不同人，幾乎一個月都沒有休假，一天至少剪40人，且店面在巷子裡，租金便宜，只請一個小弟幫忙洗頭，

吳淡如指出，因此推算剪髮師傅每個月收入可能有台幣12萬左右，直呼「肯定是比我們學校裡面的教職員薪水高的」。而且剪頭髮這工作，是大家最不放心AI做的事，所以也不容易被取代。