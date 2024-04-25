美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）近日受訪表示，中國大陸的目標是要在2027年之前具備攻台能力，並指出中俄在印太地區共同開展的軍事活動不斷增加，甚至和北韓的軍事合作日益緊密。

綜合《朝日新聞》等外電報導，阿基里諾最近在美國駐東京大使館，對日本和美國媒體說，解放軍奉命要為攻台作好準備。

2023年2月，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）也提到，中國大陸國家主席習近平正在為2027年對台軍事行動做準備。

阿基里諾指出，中國大陸的經濟受到房地產行業動盪的衝擊，經濟成長不如官方宣布的那麼好，然而，北京已宣布，2024年的軍費會比去年增加7.2%。而這令他備感憂心。

阿基里諾警告說，中國大陸不僅和俄羅斯，甚至和北韓之間的軍事合作也更加緊密。阿基里諾認為，一切擁有自由、法治等相同價值觀的國家，都需要關注中俄為改變世界秩序所進行的合作，而中俄共同在印太增加軍事活動令人擔憂。

此外，阿基里諾對4月10日日本首相岸田文雄與美國總統拜登在華府達成的協議表示歡迎，該協議旨在加強日本自衛隊和美軍之間協調與控制能力。