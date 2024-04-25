星巴克今天（25日）推出快閃優惠活動，13款人氣飲品買一送一，其中包含摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，今天上午11點到晚上8點至全台星巴克門市，購買2杯特大杯冰熱、口味一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。

星巴克今祭出「夏日推薦清單」一日限定優惠，13款人氣咖啡飲品買一送一，11：00～20：00至全台星巴克門市，購買2杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

「夏日推薦清單」指定品項包括摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、蜜桃茉莉風味青茶。

每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準。活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務，也不適用於機場、高鐵、台鐵、休息站等門市。