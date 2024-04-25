大陸演藝圈又有知名明星夫妻婚姻被爆觸礁，近日陸媒報導，有對過去常放閃的藝人夫妻已經進入離婚倒數，主因是男方私下與離婚恢復單身的前女友上演大復合，導致正宮妻子氣炸決定離婚，而這對藝人夫妻都已經有小孩，種種條件曝光，許多網友也吃瓜狂猜真實身分。

據《推理君江小宴》報導，傳聞有對結婚時甜蜜出圈（意思指知名度變高）的明星夫妻婚姻先前就出狀況，男方到處找人放離婚消息，還抹黑女方先偷吃，另一名狗仔則暗示，夫妻倆的孩子還很小，現階段雙方無法完全離開對方，男方很多正面形象還是靠這段婚姻才營造出來的，短時間可能還無法公開宣布離婚。

報導指出，這對夫妻前幾年就瘋傳過離婚，最近又傳準備簽字，主因是男方偷吃，過去男方就給人風流形象，常跟拍戲搭檔傳緋聞，如今狗仔調查，男方與多年前讓粉絲「意難平」的前女友復合了，前女友已經離婚好幾年，如今男方也想離婚，跟前女友雙宿雙飛，使正宮開條件要求男方「淨身出戶」才肯答應離婚。

見此，網友紛紛回應猜：「別猜了，他這兒爆這種瓜爆不出來一線明星」、「立刻想到了cx那個出圈結婚婚紗動圖」、「別瞎猜了X曉和張XX是靠婚姻維持正面形象嗎，他們兩個是靠作品啊..張XX哪是什麼意難平前女友… 瞎吃瓜…」、「騙流量的而已」、「什麼曉什麼穎嗎」、「要說別人我信，說他們我有點不信」。