晶睿通訊自去(2023年)年起陸續推出安防跨世代新品，回應市場趨勢並應對市場越來越多元的安全需求，包括智能安防系統VAST Security Station(簡稱VSS)，以及智慧型雲端安防服務VORTEX，看好台灣雲端安防市場商機，首次在台正式公開最新的雲端平台服務VORTEX。

晶睿通訊表示，過去主要在美國銷售的雲端安防服務VORTEX首次跨入台灣銷售，這是一款首次跨入軟體服務訂閱制市場的智慧型雲端安防服務，其整合AI網路攝影機、雲端影像管理軟體服務，進一步提升監控服務水準，滿足更廣泛的使用者需求，也允許提供客戶透過NVR向下相容現有攝影機上雲的機制，客戶可以依照自己的步調逐步轉換上雲端管理，無痛上雲。平台服務亮點包括多點集中管理、行動遠端存取、自動及時警示，最少化硬體部署，受到許多客關注讚賞。透過人工智能技術的高度整合軟、硬體，打造全方位AI自動安防解決方案，有效協助客戶解決安全痛點。

晶睿通訊亦於2024年台北國際安全科技應用博覽會(Secutech)展示全方位AI安防解決方案，並以智能搜索的最新功能「案例庫(Case Vault)」成為現場焦點。

晶睿通訊表示，VSS為結合AI邊緣運算能力的監控站台，支援多種智能影像分析，擁有強大的深度搜尋功能，能夠在短短幾秒內，以關鍵特徵或路線迅速鎖定目標人、事、物，提高安全防護的效率和準確性，此次更展出智能搜索的最新功能「案例庫」，過去得要花上數小時才能找出的關鍵影像，現在只要1分鐘，就能快速拼湊事件全貌，立即提供完整事件報告，升級搜查效率，透過實際展演，也受到現場觀眾的廣泛好評。

晶睿通訊亞太業務部主管郭家彰表示，人工智慧技術已大幅改變安防行業，雲端平台和人工智慧的結合不僅提高了安防系統的作業效率和準確性，還帶來更全面性的解決方案，有效地應對各種安全挑戰；根據產業報告，預計未來幾年內，VsaaS市場將超過一億美元，且歐美市場已經蓬勃發展；因此，希望藉由公司品牌在台灣先進者的地位，進一步開發這個潛力巨大的市場，我們也期待透過晶睿通訊在安防領域的卓越技術，持續推動更安全、更智慧的社會環境。

晶睿通訊擁有超過24年的產業實力，近年持續導入邊緣運算至前端攝影機及後端系統，升級產品品質，更升級全球產品五年保固，導入良好使用者體驗及介面，讓AI應用更加人性化並接軌實務應用，期望打造更安全、更安心的居住環境。