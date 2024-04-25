何昭陽指控誠美材上傳公開資訊測站的董事提名名單造假，昨日將唯一合法董事提名名單，正式行文並親自送交證交所，也請金管會等相關主管機關、投資人保護中心、股務代理機構，能正視此違法情事，以維護廣大股東權益及集中交易市場秩序。

誠美材4年23日由何昭陽召開董事會，何昭陽指出，依照公司法第192條之1規定，提出董事（含獨立董事）候選人名單，經董事會確認，依法由董事長裁示該份董事候選人名單送股東常會投票。此董事候選人名單已經合法程序應列入股東會議程。

而董事甘錦地被指控無視何昭陽為現任誠美材董事長，非法以主席身分，強行主導董事會議程，並提出未符程序另一份董事候選人名單，何昭陽當場表示反對意見，甘錦地即呼喚數名不知保全人員進入董事會，以上開不法方式強行討論。何昭陽指控，董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰當場自行做成決議，未經全體董事決議下，將該份違法董事提名名單，並夥同持有密碼的公司其他幹部，假冒公司名義，擅自將該份違法董事候選人名單上傳交易所公開資訊觀測站，此舉已經嚴重違反上市櫃公司治理實務守則，且已觸犯刑法背信、偽造文書罪責。